Deposto em julho, o ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif foi indiciado por corrupção nesta quinta-feira (19) - anunciou um funcionário do governo.

Maryam Sharif declarou, por sua vez, que as acusações eram infundadas.

"As alegações não têm fundamento e são frívolas. Além disso, nos negam um julgamento justo", afirmou no tribunal, de acordo com um documento consultado pela AFP.