O ex-diretor de uma fundação do Vaticano foi condenado neste sábado a um ano de prisão com suspensão da pena por financiamento irregular das obras do luxuoso apartamento do poderoso cardeal italiano Tarcisio Bertone, que em nenhum momento foi chamado para depor.

No encerramento do julgamento neste sábado, Giuseppe Profiti, ex-presidente da Fundação do Hospital Pediátrico Bambino Gesu, foi condenado por "abuso de poder" a um ano de prisão com suspensão da pena, anunciou o tribunal do Vaticano.