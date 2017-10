O site Politico e o jornal The Washington Post citaram o advogado de Priebus, William Burck, e indicaram que o interrogatório à equipe do procurador especial Robert Mueller foi voluntário.

Outros temas de interesse são, aparentemente, a reunião do genro de Donald Trump, Jared Kushner, com uma advogada do governo russo durante a campanha eleitoral e os encontros do presidente com funcionários russos na Casa Branca.