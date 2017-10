Centenas de famílias europeias que viajaram para a Síria ou para o Iraque para se unir aos extremistas do Estado Islâmico (EI) pedem agora para retornar aos seus países, onde as autoridades avaliam como gerenciar o retorno destes homens, mulheres e crianças.

Seja através da imprensa ou por meio de familiares, vários cidadãos europeus capturados após as recentes derrotas militares do EI pediram para retornar aos seus países de origem.

"Senhora Chanceler, quero retornar com meu filho, ajude-nos (...) Vocês não precisam ter medo, não sou uma terrorista", pedia em alemão em um vídeo veiculado no início de outubro pelo jornal alemão Zeit uma mulher com um bebê em seus braços, identificada como Nadia Ramadan, de 31 anos, de Frankfurt.