O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, afirmou nesta sexta-feira que Washington está trabalhando para reduzir a tensão entre o governo iraquiano e as forças curdas, para que ambos se concentrem no combate aos jihadistas.

"Estamos tratando de fazer com que baixem o tom e que avancem sem perder de vista quem é o inimigo, reconhecendo que temos que encontrar uma maneira de avançar".

As forças do governo iraquiano retomaram posições nesta sexta-feira na província petroleira de Kirkuk, que estavam sob o controle de combatentes curdos peshmerga desde 2014, em meio à disputa provocada pela declaração de independência do Curdistão iraquiano.