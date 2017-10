A Polícia deteve um homem armado, suspeito de matar três pessoas e ferir outras duas nesta quarta-feira (18) em um complexo empresarial no subúrbio de Maryland, antes de atirar em outro homem na vizinha Delaware.

Prince era buscado por dois incidentes com arma de fogo: um mais cedo em Edgewood, localidade ao norte de Baltimore, Maryland, e outro no meio da manhã em Wilmington, Delaware, segundo um comunicado da Polícia.

Três pessoas morreram no primeiro ataque, ocorrido em uma empresa de venda de placas de granito antes das 09h00 locais (11h00 de Brasília), disse Jeffrey Gahler, comissário do condado de Harford, onde fica Edgewood. Segundo ele, uma arma curta foi usada nos ataques.

A fuga do atirador provocou o fechamento de escolas da área, assim como do set de gravação da série da Netflix "House of Cards".