Umar Faruk Abdulmutallab, o nigeriano que tentou detonar um avião que se dirigia aos Estados Unidos em 2009 com explosivos ocultos em sua roupa de baixo, apresentou uma ação contra o Departamento de Justiça americano por supostos maus-tratos na prisão.

Sentenciado à prisão perpétua em uma penitenciária de segurança máxima no Colorado, Abdulmutallab disse na ação apresentada na quarta-feira que teve negado o contato com membros de sua família, foi confinado em isolamento por tempo indeterminado e, violando as disposições constitucionais, teve negada a possibilidade de praticar o Islã.