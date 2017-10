James Matthew Bradley, de 61 anos, aceitou as acusações de conspiração para transportar migrantes tendo como resultado a morte, ao admitir sua participação no incidente ocorrido em julho.

A Polícia descobriu no estacionamento de um supermercado de San Antonio, no estado do Texas (sul dos Estados Unidos) 39 imigrantes ilegais que tinham sido transportados no caminhão.