A gigante petroleira americana ExxonMobil vai direcionar 300 milhões de dólares para a descontaminação de várias de suas refinarias nos Estados Unidos, após um acordo amistoso com o Departamento de Justiça, anunciou este último nesta terça-feira (31).

A petroleira era acusada de não ter tomado precauções suficientes em suas operações de queima de gás natural - que entra na atmosfera - em suas instalações no Texas e na Louisiana, dois estados do sul do país.