Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira que vão reduzir a sua ajuda militar às unidades e agentes do Exército de Mianmar envolvidos na violência contra a minoria muçulmana rohingya, que desde agosto causou um êxodo em massa para Bangladesh.

"Expressamos nossa profunda preocupação com os recentes acontecimentos no estado de Rakine e os violentos e traumáticos abusos que os rohingyas e outras comunidades têm sofrido", declarou em um comunicado o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.