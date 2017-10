O primeiro parque eólico flutuante do mundo começou a funcionar nesta quarta-feira na costa da Escócia, uma alternativa ao impacto visual das turbinas instaladas em terra firme.

O parque de Hywind, operado pela norueguesa Statoil em parceria com a Masdar, uma empresa de energias renováveis de Abu Dhabi, fica a 25 quilômetros da costa da região de Aberdeenshire e tem capacidade de 30MW.

O parque alimentará com energia quase de 20.000 casas e "abre o caminho a um novo mercado global para os parques eólicos flutuantes" , afirma em um comunicado Irene Rummelhoff, vice-presidente executiva do New Energy Solutions, propriedade de Statoil.