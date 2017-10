"A Procuradoria-Geral do Estado rejeita firmemente qualquer ato que busque amedrontar seus funcionários e tente obstruir as investigações", indicou o organismo em um comunicado após divulgar as intimidações contra Salazar.

A Unidade investigou também o caso FIFAgate no Equador, que derivou em uma sentença de 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro contra o ex-chefe do futebol local Luis Chiriboga.

"Na vida se escolhe o caminho do bem ou do mal. Esta vez cabe a você eleger, doutora, entre o que faz e quer para a sua família. (...) Justiça, verdade ou morte", acrescenta a voz do vídeo, que no início exibe a legenda "Frente de Liberación Popular", um suposto grupo até agora desconhecido.