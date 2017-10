Nesta cidade de 120 mil habitantes, com grandes blocos de tijolos alaranjados, muitos são catalães de adoção: andaluzes, castelhano-leoneses, que chegaram há 50 anos e com filhos e netos nascidos aqui.

Diante do novo mercado do centro da cidade, este sábado (28) é um dia como qualquer outro em Santa Coloma, ainda que há menos de 24 horas o Parlamento regional tenha proclamado uma República catalã que não foi reconhecida por nenhum país.

"Ainda estamos na Espanha", coincidem as duas mulheres, que vão participar da manifestação prevista para o domingo ao meio-dia (08h em Brasília), com uma grande passeata contra a secessão.

Ele se mostra especialmente preocupado com a economia. "As empresas vão embora, as sedes sociais, as fiscais, tudo isso são menos impostos (a arrecadar) que vamos ter que pagar nós, os trabalhadores", diz este cozinheiro de 55 anos sobre a transferências de sedes sociais de quase 1.700 empresas da Catalunha no último mês.