As eleições presidenciais e legislativas previstas para 1º de novembro no Curdistão iraquiano foram adiadas em razão da crise com o poder central em Bagdá, anunciou nesta quarta-feira a Comissão Eleitoral da região autônoma.

"Além disso, segundo a Alta Comissão, não houve, no prazo previsto, a apresentação de candidatura à presidência do Curdistão. Cabe agora ao Parlamento do Curdistão decidir uma nova data para as eleições".