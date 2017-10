A economia francesa registrou crescimento sólido no terceiro trimestre de 2017, o que sugere que a recuperação na segunda maior economia da zona do euro continua evoluindo.

Segundo estimativas do Instituto Francês de Estatísticas (INSEE), o Produto Interno Bruto (PIB) francês aumentou em 0,5% no terceiro trimestre.

A economia francesa já tinha crescido 0,6% no segundo trimestre e 0,5% nos três primeiros meses deste ano.

"É uma notícia muito boa", disse à AFP Christian Eckert, ex-secretário de Estado do Orçamento do governo do ex-presidente socialista François Hollande.