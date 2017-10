O presidente filipino, Rodrigo Duterte, advertiu que está disposto a instaurar um "governo revolucionário" ante as campanhas de "desestabilização" dos opositores a sua política de extrema firmeza contra a criminalidade.

"Se os seus esforços de desestabilização persistirem no caos atual, não hesitarei em declarar um governo revolucionário até o fim do meu mandato", afirmou Duterte na sexta-feira à noite.

"Então poderei prender a todos e, depois, poderemos seguir com nossa guerra contra os vermelhos", declarou, em referência à guerrilha comunista que atua há meio século no sul do arquipélago.