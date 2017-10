O dirigente, de 50 anos, devia continuar no cargo até março de 2018, mas soube nesta terça-feira que um tribunal de Frankfurt negou sua última proposta de solução - o pagamento de 500 mil euros para evitar as investigações.

Kengeter é acusado de ter negociado com a direção da Bolsa de Londres (LSE) em 2015 mirando uma fusão, antes de adquirir títulos no fim do ano com conhecimento de causa.