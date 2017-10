Jeffrey Feltam, subsecretário-geral para assuntos políticos da ONU discutiu com a líder de fato de Myanmar, Aung San Suu Kyi, e com o chefe do Exército birmanês, general Min Aung Hlaing, sobre o drama dos 582 mil rohingyas que fugiram a partir de agosto de uma ofensiva do Exército contra rebeldes no estado de Rakain.