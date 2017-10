Uma dezena de jovens com idades entre 17 e 25 anos foram detidos na França, acusados de um complô para assassinar políticos, informaram nesta terça-feira (17) fontes ligadas à investigação.

Nisin, de 21 anos, foi denunciado em julho no âmbito de uma investigação aberta por associação criminosa com fins terroristas.

A Polícia tenta esclarecer a natureza dos vínculos entre Nisin e as pessoas detidas nesta terça-feira e averiguar se estas sabiam de seu projeto de atentado, que teria entre os alvos o porta-voz do governo francês, Christophe Castaner, e o líder do partido de esquerda França Insubmissa, Jean-Luc Melenchon.