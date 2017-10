A demanda de bens duráveis nos Estados Unidos aumentou bastante em setembro, superando as previsões de analistas, segundo dados publicados nesta quarta-feira (25) pelo Departamento de Comércio.

Fora esse setor, o aumento da demanda de bens duráveis - ou seja, com expectativa de vida superior a 4 anos - cresceu 0,7%. A área de defesa subiu 2%.

Desde o começo do ano, a demanda de bens duráveis acumula alta de 5,2% ante 2016.

Em agosto, a alta foi revisada para 2%, em vez do 1,7% calculado inicialmente.

Em setembro, as vendas de automóveis cresceram 0,1%, após a alta de 2,8% no mês anterior. As de equipamentos de telecomunicações cresceram, por sua vez, 4,8%, ante 7,7% de agosto.