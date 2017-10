As autoridades curdas acusaram nesta quinta-feira as forças iraquianas de lançarem uma ofensiva contra seus combatentes na zona de fronteira com a Turquia.

"Às 06h00 (02H00 Brasília), as forças iraquianas e unidades de mobilização popular (paramilitares) ligadas ao Irã bombardearam com artilharia pesada os peshmergas no front de Zoummar e avançaram em direção a suas posições", afirma um comunicado da mais alta instância de defesa do governo da região autônoma do Curdistão iraquiano.