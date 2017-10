O Curdistão iraquiano propôs nesta quarta-feira "congelar os resultados" do referendo para a independência, que iniciou uma profunda crise com Bagdá no mês passado.

O governo do Iraque pedia a anulação dos resultados da consulta popular, na qual o 'Sim' venceu por ampla margem, como condição prévia para qualquer negociação.

Em resposta, Bagdá retomou amplas faixas do território que eram controladas pelos combatentes curdos, em particular na província de Kirkuk.

Em um comunicado publicado durante a noite, o governo curdo propôs ao "governo e à opinião pública iraquiana o congelamento dos resultados do referendo (...) e o início de um diálogo aberto entre o governo do Curdistão e o governo central com base na Constituição".

O texto também propõe um "cessar-fogo imediato e o fim das operações militares no Curdistão", depois que 30 combatentes curdos, membros as forças do governo e milicianos paramilitares iraquianos morreram nas operações em áreas de disputa, em particular em Kirkuk.

Ao perder os imensos campos de petróleo, o Curdistão viu afastada qualquer possibilidade de ter um Estado viável economicamente, afirmaram os analistas.