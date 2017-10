"Até 21 de outubro, chegaram a Cuba mais de 3,8 milhões de visitantes estrangeiros, e esta cifra permite almejar a cumprir com os 4,7 milhões previstos para 2017", garantiu o ministro de Turismo, Manuel Marrero, segundo uma publicação desta quinta-feira (26) no site Cubadebate.

O potente furacão Irma castigou, durante quatro dias, o litoral norte de Cuba em meados de setembro, onde estão os principais polos turísticos da ilha, com grandes prejuízos aos hotéis.

Para a alta temporada, Cuba conta com 366 hotéis, que somam 68 mil quartos, sendo 69,4% deles de quatro ou cinco estrelas.

"Dentro desse grande número de hotéis, temos mais de metade operando por 88 contratos com 20 cadeias internacionais, uma medida focada em preservar a nossa propriedade das instalações e tirar proveito da experiência de nossos parceiros estrangeiros", afirmou.

As cadeias espanholas Meliá e Iberoestar, que gerenciam mais de metade dos hotéis cubanos, emitiram comunicados garantindo que suas instalações estão preparadas.

"Em Punta Colorada (oeste), há um dos maiores projetos da América, com uma duração total de duas décadas, a construção de um terminal de cruzeiros, cinco hotéis com mais de mil quartos no total e outras 20 mil unidades imobiliárias", afirmou.