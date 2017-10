Cuba e a União Europeia (UE) comemoraram a entrada em vigor, nesta quarta-feira (1), do Acordo de Diálogo Político e Cooperação, alcançado em 2016.

Com o pacto, "as relações entre União Europeia e Cuba se desenvolverão, pela primeira vez, sob uma estrutura contratual que reafirma as bases de respeito, da observação ao direito internacional e dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas", destacou.