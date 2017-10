A crise humanitária na Venezuela e seu impacto na região geram mais preocupação do que um possível descumprimento do pagamento da dívida soberana, cujos efeitos estariam "controlados" - alertaram o Fundo Monetário Internacional (FMI), economistas e autoridades.

O diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro Werner, destacou "as pressões sobre as finanças públicas que isso supõe em termos de demanda de certos serviços" nos países vizinhos.