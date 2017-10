A Constituinte, não reconhecida pela oposição e por governos da América e da Europa, juramentou nesta quarta-feira os 18 governadores da situação, enquanto os cinco opositores não compareceram. "Vitória popular!", gritou um chavista no plenário, no Palácio Legislativo.

O governo obteve 18 de 23 governos na Venezuela, após a confirmação nesta quarta-feira de sua vitória no estado de Bolívar, fronteiriço com o Brasil.

"Onde está a fraude? Quais são as provas? Estamos certos da limpeza e pureza dos resultados", disse a presidente do CNE, Tibisay Lucena, convidada à sessão da Constituinte, ao defender um "processo impecável".

Maduro assegura que a Venezuela tem o sistema eleitoral "mais perfeito do mundo". Na terça-feira, disse que com o mesmo CNE serão realizadas as eleições municipais, ainda sem data, e as presidenciais do fim de 2018.