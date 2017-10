Mas datações por radiocarbono mais recentes estimaram que o crânio tinha cerca de 6.000 anos, o que faz com que pertença a um membro da nossa própria espécie, o Homo sapiens. Naquela época, o nível do mar era maior e a área teria estado perto da costa.

Eles também identificaram uma série de organismos microscópicos do oceano nos sedimentos, semelhantes aos encontrados no solo após um tsunami devastador atingir a região em 1998.

As conclusões do estudo, que contou com a participação de pesquisadores dos Estados Unidos, França, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, foram publicadas na revista científica PLOS ONE.