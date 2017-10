O crânio dos musaranhos, pequenos mamíferos parecidos com ratos, pode encolher 30% no inverno e recuperar seu tamanho habitual quando a primavera se aproxima, um fenômeno surpreendente que os cientistas não conseguem explicar.

As medidas obtidas permitiram confirmar as variações do tamanho do crânio entre o verão, o inverno e a primavera seguinte em todos os pequenos mamíferos estudados.