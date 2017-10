O programa armamentístico da Coreia do Norte é "uma ameaça grave e sem precedentes" para os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, advertiram nesta terça-feira os ministros da Defesa dos três países.

"Os três ministros condenaram, nos termos mais firmes, as contínuas ações provocadoras da Coreia do Norte", em um comunicado conjunto de Mattis, do japonês Itsunori Onodera e do sul-coreano Song Young-Moo.