O presidente do Parlamento europeu, Antonio Tajani, afirmou que a fatura a ser paga pelo Reino Unido para deixar a União Europeia deve ser entre 50 bilhões e 60 bilhões de euros, e não de 20 bilhões, como propõe o governo britânico.

Tajani também criticou a falta de clareza da posição britânica nas negociações com Bruxelas sobre o Brexit.

"Nós [os 27 países da UE] estamos unidos. Onde está a unidade no lado britânico? Há muitas posições diferentes. Para nós, é bastante difícil de entender", disse.

Antonio Tajani se referia às divisões dentro do governo da primeira-ministra Theresa May, entre os que pedem um claro rompimento com Bruxelas e os que defendem um período de transição.