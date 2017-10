O chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, decidiu nesta quinta-feira (19) avançar no caminho da aplicação do Artigo 155 da Constituição, o qual permite ao Poder Central exercer a autonomia de uma região, se esta descumprir a lei.

O governo tomou essa decisão por considerar insuficiente a resposta do presidente catalão, Carles Puigdemont, a sua demanda de recuar em seu objetivo separatista.

Os separatistas rebatem, alegando que venceram nas urnas com 90,18% dos votos, o que legitimaria, portanto, a declaração unilateral de independência.

O 155 permite tomar "as medidas necessárias para obrigar" uma comunidade autônoma "ao cumprimento forçado" de suas obrigações.

Em 1989, o então presidente, o socialista Felipe González, não passou do pedido ao líder das Ilhas Canárias sobre uma questão tarifária. O problema acabou sendo resolvido com negociações e sem suspensões.

- Quais são as 'medidas necessárias'? -

Assim, Puigdemont poderia ser substituído pelo delegado de Governo espanhol na Catalunha, principal representante do Estado na região.

Ao mesmo tempo, o Governo Central poderia assumir competências como a responsabilidade pela ordem e pelos serviços públicos, pondo os Mossos d'Esquadra (Polícia catalã), por exemplo, sob as ordens do Ministério do Interior. Poderia até mesmo fechar o Parlamento.