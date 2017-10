O Partido Comunista Chinês (PCC) iniciou nesta quarta-feira (18) seu 19º Congresso quinquenal, que deve confirmar no poder Xi Jinping, o presidente mais poderoso do gigante asiático nas últimas duas décadas. Ele está à frente do país desde 2012 e é conhecido pelas reformas anticorrupção e por aprofundar a censura à internet.

Os 2,3 mil delegados do "maior partido do mundo" (89 milhões de membros) se instalaram no Grande Salão do Povo, em Pequim, sob estritas medidas de segurança, para escutar o discurso de abertura do presidente chinês.