Votada na semana passada pelo Senado, com 51 votos a favor e 49 contra, a resolução foi aprovada pela Câmara Baixa por 216 deputados, contra 212 contrários.

Ela é importante pois autoriza um procedimento simplificado, chamado de "reconciliação", para votar nos próximos meses uma reforma tributária com uma cláusula crucial: serão necessários apenas 51 votos no Senado, em vez dos 60 geralmente requeridos, para adotar a legislação fiscal.

Isso facilita o trabalho dos republicanos, que dispõem de 52 votos no Senado e não vão precisar dos democratas, a não ser no caso de deserções de sua própria bancada.

Trump, que agora deve promulgar o texto, comemorou no Twitter essa "grande notícia". A Casa Branca anunciou que o presidente está ansioso para trabalhar com o Congresso para revisar um código fiscal "falso e caro".

Após o fracasso para substituir a lei de cobertura médica do presidente anterior Barack Obama, a adoção desta histórica redução de impostos antes do fim do ano é a principal prioridade de Trump e seus aliados parlamentares.