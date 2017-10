"O tema de Venezuela... é um conflito profundo e complexo. Não é uma luta entre cidadãos. É porque na Venezuela ainda há petróleo, diamantes, níquel, ouro. É a parte mais rica do nosso continente. Para avaliar um conflito é preciso saber os detalhes que estão por trás", disse Menchú em entrevista coletiva.

A ativista indígena guatemalteca participa na capital peruana da cúpula do Pacto da América Latina pela Educação com Qualidade Humana (Palech).

Menchú também criticou as políticas migratórias do presidente Donald Trump no Estados Unidos, onde, segundo ela, cresceram "a intolerância, a falta de respeito e a rejeição aos migrantes".