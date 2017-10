A companhia aérea pública Saudi Arabian Airlines fará, nesta segunda-feira (30), seu primeiro voo comercial para Bagdá desde 1990, anunciou a imprensa oficial do país, em meio à reaproximação da Arábia Saudita e do Iraque.

A Arábia Saudita rompeu, em 1990, suas relações diplomáticas com o regime de Saddam Hussein, após a invasão iraquiano do Kuwait.

Após a intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que levou à queda do ditador, ficaram difíceis as relações entre a Arábia Saudita, predominantemente sunita, e os governos predominantemente xiitas e próximos do Irã que se sucederam em Bagdá.