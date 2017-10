Ao 35 policiais e soldados foram mortos em combates contra jihadistas no oásis de Bahariya, 370 km a sudoeste do Cairo, informaram nesta sexta-feira fontes médicas e de segurança.

As autoridades no Cairo lutam especialmente contra o braço egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), autor de atentados no norte da Península do Sinai (leste do Egito).