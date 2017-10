Militares de alto escalão iraquianos e curdos negociam, neste sábado (28), uma retirada dos combatentes curdos peshmergas das zonas disputadas do Iraque, durante um dia de trégua acordado por Bagdá, disse à AFP o porta-voz do primeiro-ministro Haider al Abadi.

Em 25 de setembro, o presidente do Curdistão iraquiano, Masud Barzani, organizou um referendo de independência considerado ilegal pelo Iraque. Desde então, a crise entre Erbil e Bagdá se agravou.

Em 16 de outubro, as forças governamentais e paramilitares iraquianas entraram para recuperar o conjunto das regiões reclamadas, tanto pelo governo local curdo, quanto por Bagdá.

Segundo a Constituição iraquiana, elas dependem do poder central de Bagdá, mas seu estatuto ainda deve ser discutido em negociações futuras.

Contudo, desde a invasão pelos Estados Unidos, em 2003, e do caos criado após 2014 pelo avanço extremistas, os curdos peshmergas tomaram controle efetivo.

Em duas semanas, Bagdá recuperou o controle de quase todas as regiões e se viu envolvida em violentos combates contra os peshmergas no norte, perto da fronteira com a Síria e a Turquia.