Sua verdadeira capital caiu. Seu território, que era do tamanho de Portugal, diminuiu para um punhado de postos avançados. Os líderes que sobreviveram estão fugindo.

No entanto, ao invés de declarar que o Estado Islâmico e sua ideologia virulenta foram dominados, muitas das autoridades antiterrorismo do Ocidente e dos países árabes estão se preparando para uma nova e letal encarnação do grupo jihadista.

A organização tem um histórico comprovado de ser uma insurgência capaz de suportar fortes ataques militares ao mesmo tempo em que recruta adeptos em todo o mundo prontos para matar em seu nome.

Os líderes do Estado Islâmico sinalizaram há mais de um ano que estavam elaborando planos de contingência para voltar a suas raízes como uma força de guerrilha após a perda de seu território no Iraque e na Síria. O grupo também não precisa governar cidades para inspirar os chamados ataques de lobos solitários no exterior, uma estratégia que já adotou com efeitos devastadores em Manchester, na Inglaterra, e Orlando, na Flórida.

"O Estado Islâmico não acabou. Eles têm um plano, que é esperar localmente por seus inimigos para ganhar tempo para reconstruir suas redes de contatos enquanto, ao mesmo tempo, oferecem inspiração para seguidores de fora para que continuem lutando contra seus inimigos distantes", explica Aaron Y. Zelin, que estuda movimentos jihadistas no Instituto de Washington para Políticas do Oriente Próximo.

Mesmo depois da notícia de que as forças apoiadas pelos Estados Unidos haviam capturado Raqqa, a capital do autodeclarado califado do grupo, as autoridades antiterrorismo da Europa se preocupam com a existência de agentes clandestinos espalhados muito antes das grandes perdas nos campos de batalha.

No Iraque, onde surgiu o grupo que se tornou o Estado Islâmico, os oficiais de segurança estão se preparando para futuras ondas de ataques contra civis. E mesmo que os governos consigam descobrir planos organizados, como os ataques de Paris em 2015, autoridades de todo o mundo confirmam que praticamente não têm como parar ataques de lobos solitários inspirados ou ativados pela propaganda on-line do Estado Islâmico.

"É claro que estamos lutando contra uma grande ameaça de terrorismo de extremistas islâmicos no Reino Unido. Essa ameaça é multidimensional, evolui rapidamente e opera em uma escala e ritmo que nunca havíamos visto", disse Andrew Parker, diretor do serviço de inteligência MI5 da Grã-Bretanha, em uma declaração.

A habilidade do grupo de unir o fervor religioso aos ressentimentos políticos dos muçulmanos sunitas, que se sentem marginalizados no Iraque dominado por xiitas, já o salvou uma vez, quando parecia acabado pelos ataques militares dos Estados Unidos no país em 2007 e 2008.

Quando as forças norte-americanas se retiraram do Iraque em 2011, autoridades de inteligência estimaram que o predecessor do Estado Islâmico, então chamado de Estado Islâmico do Iraque, tinha apenas 700 seguidores. O grupo foi considerado uma ameaça tão pequena que a recompensa oferecida pelos Estados Unidos para a captura de seus líderes diminui de US$5 milhões para US$100 mil.

Levou menos de três anos para os insurgentes abatidos e diminuídos se reagruparem e tomarem de assalto o Iraque e a Síria, declarando um califado islâmico da costa do Mediterrâneo na Síria quase até a capital do Iraque, Bagdá. Ele se tornou o grupo terrorista mais rico e mais temido do mundo.

Mesmo com a perda de quase todo esse território, a organização está longe de ter sido derrotada e permanece ainda muito mais forte hoje do que quando as tropas norte-americanas saíram do Iraque.

O grupo hoje tem de seis mil a dez mil componentes no Iraque e na Síria, segundo a coalizão liderada pelos EUA. Isso é de oito a 14 vezes o número de terroristas que possuía em 2011.

"Essa é a comparação relevante. É um grupo muito forte com muitos simpatizantes, suas ideias estão incorporadas e ele possui redes. Ainda tem muitos recursos mesmo com a perda de seu território físico", diz Daniel L. Byman, integrante do Centro de Políticas do Oriente Médio da Brookings Institution, que acompanha grupos jihadistas.

O grupo também desenvolveu uma poderosa rede de mídias sociais que, sem presença física, permite que espalhe propaganda, reivindique responsabilidade por ataques terroristas e não apenas inspire novos ataques, mas também ajude remotamente em seu planejamento e execução.

Uma grande parcela de suas incursões no Ocidente nos últimos anos foi realizada por homens que se comunicaram on-line com o IE, conseguindo instruções detalhadas por meio de mensagens criptografadas, sem nunca se encontrar com seus mentores terroristas.

Também é prematuro afirmar que o Estado Islâmico está ficando sem território. Enquanto suas pegadas encolheram no Iraque e na Síria, ele ainda controla 10,360 quilômetros quadrados ao longo do vale do Rio Eufrates, dos dois lados da fronteira entre esses países. Os comandantes militares dos Estados Unidos e do Iraque acreditam que os principais líderes do grupo se esconderam nas grandes áreas vazias ao longo da fronteira.

Ao mesmo tempo, as ramificações do IE no norte da África e na Ásia ainda estão executando operações e seus campos no leste do Afeganistão permanecem intactos, apesar dos ataques aéreos recentes dos Estados Unidos.

Algumas áreas que foram previamente declaradas liberadas estão vendo um retorno dos combatentes do IE. Na Líbia, onde o grupo foi expulso de um trecho de 160 quilômetros do litoral no final de 2016, os militantes recentemente postaram um vídeo mostrando seus integrantes organizando um novo posto de controle. E, para além de suas raízes no Oriente Médio, o IE continua a crescer em vários cantos do mundo, entre eles as Filipinas, onde uma célula local manteve a cidade de Marawi por meses, e na África Ocidental, onde militantes continuam a aumentar suas fileiras, invadindo áreas que antes estavam nas mãos da Al-Qaeda.

Se o Estado Islâmico entrar em declínio, outras organizações jihadistas estão prontas para preencher seu lugar.

A Al-Qaeda, cujo apelo para jovens combatentes foi em grande parte eclipsado pelo califado e seus conhecimentos tecnológicos, está tentando um retorno.

"O motivo pelo qual o Estado Islâmico ganhou um grupo grande de seguidores rapidamente foi seu apelo aos extremistas, aqueles que estão procurando gratificação instantânea. Esse modelo do califado acabou, mas a Al-Qaeda permanece", explica Bill Roggio, membro da fundação para a Defesa das Democracias, que monitora grupos terroristas.

Esse grupo mais antigo pede que seus seguidores tirem o foco dos campos de batalha do Oriente Médio e enfatizem ataques nos Estados Unidos e em outros países estrangeiros.

Também vem promovendo um novo e carismático líder: Hamza bin Laden, de 27 anos, filho de Osama.