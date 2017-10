O novo rei da Tailândia recolheu nesta sexta-feira as cinzas e os ossos de seu pai, incinerado em um grande funeral, que serão conservados como relíquias.

A pira foi acesa na quinta-feira à noite a portas fechadas, após uma cerimônia que durou o dia todo, na despedida do monarca que reinou durante 70 anos no país, elevado ao status de semideus pela junta militar.

O corpo do rei Bhumibol Adulyadej, falecido em 13 de outubro de 2016 aos 88 anos, foi conservado por mais de um ano no palácio.

Nesta sexta-feira, o filho de Bhumibol, o rei Maha Vajiralongkorn, 65 anos, subiu as escadas do monumental crematório para recuperar as cinzas.