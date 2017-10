O prêmio será entregue ao diretor e a seu chefe de fotografia, Emmanuel Lubezki, no Annual Governors Awards, em Hollywood, no próximo dia 11 de novembro.

"Carne y Arena", atualmente em exposição no Los Angeles County Museum of Art (LACMA), na Fondazione Prada, em Milão, e no Centro Cultural Universitário Tlatelolco, no México, conduz os espectadores pelo intrincado caminho que percorrem os emigrantes mexicanos e centro-americanos que tentam chegar aos Estados Unidos.