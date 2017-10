Cinco palestinos morreram e vários ficaram feridos nesta segunda-feira (30) em um bombardeio israelense contra um túnel entre a Faixa de Gaza e seu território, segundo um novo balanço do ministério da Saúde do Hamas, o movimento islamita que controla o enclave palestino.

Misbah Shubir, Ahmed Abu Armaná e Omar al Falit morreram na explosão, informou em um comunicado o porta-voz do ministério, Ashraf al Qudra.

Shubir faz parte do braço armado do Hamas, confirmou o grupo, enquanto as outras duas vítimas eram supostos membros da Jihad islâmica, uma organização radical vinculada ao Hamas.