O Partido Comunista Chinês (PCC) iniciou nesta quarta-feira seu XIXº Congresso quinquenal, que confirmará no poder Xi Jinping, o dirigente mais poderoso do gigante asiático nas últimas duas décadas.

Os 2.300 delegados do "maior partido do mundo" (89 milhões de membros) se instalaram no Grande Salão do Povo, sob estritas medidas de segurança, para escutar o discurso de abertura do presidente chinês.