"Nós não o fizemos. Nós os ajudamos", asseguram em conversa o então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon e o conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, no dia seguinte ao golpe militar que acabou com o governo democrático de Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973.

A agência de Inteligência americana CIA "criou as melhores condições possíveis" para acabar com o governo democrático de esquerda. "No período de Eisenhower teríamos sido heróis", mas "no que se refere às pessoas, deixe-me dizer que os liberais não vão comprar essa merda desta vez", comentam.