O chefe das forças de segurança do Hamas na Faixa de Gaza foi ferido nesta sexta-feira em um atentado com bomba, em um momento em que os grupos palestinos estão imersos em uma delicada reconciliação que ainda deve resolver o delicado tema da segurança.

"Tawfiq Abu Naim, diretor-geral das forças de seguranças internas, sobreviveu a uma tentativa de assassinato fracassada e à explosão de seu carro no campo de refugiados de Nuseirat", indicou Iyad Al Bozum, porta-voz do Hamas, em um comunicado.

O gabinete do chefe do Hamas, Ismael Haniyeh, divulgou uma foto do dirigente visitando o ferido, que sorria em sua cama do hospital de Shifa, em Gaza.