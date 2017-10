O chefe de gabinete americano, John Kelly, defendeu nesta quinta-feira (19) a polêmica ligação do presidente, Donald Trump, para a viúva de um soldado morto em combate, evocando a morte de seu próprio filho no Afeganistão.

Kelly, general reformado do Corpo de Marines, denunciou energicamente a atitude "egoísta" de Frederica Wilson, a legisladora democrata que revelou o conteúdo da ligação. "Me assusta que uma congressista tenha escutado essa conversa. Pensei que isso, ao menos, era sagrado", declarou.

O sargento David T. Johnson, de 25 anos, morreu em uma emboscada dos extremistas no Níger no início de outubro. Enquanto estava a caminho de receber o caixão, sua esposa, Myeshia Johnson, recebeu uma ligação de Trump no carro em que também ia a legisladora Wilson.