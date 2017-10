O chefe da ONU, António Guterres, se reunirá na sexta-feira (20) com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca para discutir a reforma das Nações Unidas e outros temas "de preocupação mútua", disse o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric.

Guterres se pronunciou esta semana em defesa do acordo nuclear de 2015 com o Irã, que Trump se negou a certificar, ao qual qualificou de "essencial" e que "necessita ser preservado".

O destino do acordo está agora nas mãos do Congresso dos Estados Unidos.

Durante aquela visita à Casa Branca, Guterres se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional da Presidência, H.R. McMaster, e apesar de ter passado pelo Salão Oval, não houve uma aparição conjunta com Trump.

Guterres manteve no mês passado uma reunião bilateral com Trump durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, ocasião em que o presidente americano também liderou um encontro de alto nível sobre a reforma da ONU.

Guterres também se preocupa com as ameaças dos Estados Unidos de cortar a sua contribuição à organização.

Os Estados Unidos são o maior contribuinte financeiro da ONU, com 22% de seu orçamento básico de 5,4 bilhões de dólares e 28% dos US$ 7,3 bilhões do orçamento de manutenção de paz.