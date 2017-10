O secretário-geral da ONU, António Guterres, viajará para a República Centro-africana na próxima semana para chamar a atenção do mundo sobre esta "crise esquecida" e seu alto custo no número de trabalhadores humanitários e capacetes azuis.

"O nível de sofrimento do povo, mas também o trauma dos trabalhadores humanitários e dos capacetes azuis merece nossa solidariedade e estrita atenção", disse.

Guterres estará na cidade de Bangui na terça-feira por ocasião do dia das Nações Unidas, que celebra a entrada em vigor da Carta da ONU (1945), e também estará em Bangassou, no sul, onde explodiu um forte conflito armado em maio.

"Este é um gesto de solidariedade com as missões de paz que trabalham em um dos ambientes mais perigosos", disse.

Desde o começo do ano, 12 trabalhadores humanitários e 12 integrantes de missões de paz foram assassinados neste país, o que demonstra "quanto se deteriorou a situação", afirmou o chefe da ONU.

Enquanto vários funcionários das Nações Unidas se mostraram alarmados por "sinais incipientes de genocídio", Guterres assegura que ocorreu uma "limpeza étnica" em muitas partes do país.

Para sufocar esta violência, Guterres afirma que os líderes religiosos têm um "papel absolutamente indispensável", pois são os que podem tirar as comunidades cristãs e muçulmanas destas lutas.

Guterres também se reunirá com as vítimas de abusos sexuais realizados por membros das missões de paz como parte de seu esforço por atender às repetidas acusações feitas a respeito contra os capacetes azuis em várias missões ao redor do mundo.