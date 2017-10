A celebração do centenário de Ingmar Bergman em 2018 promete proporcionar um novo olhar sobre o cineasta das sombras íntimas, falecido há uma década, com adaptações de suas obras para o teatro e a TV, assim como documentários e a publicação de textos inéditos.

No mundo inteiro serão feitas adaptações originais a partir de sua obra pública. São esperados filmes franceses, suecos ou alemães sobre esta personalidade fascinante, atormentada pela infância, as mulheres e a morte. Também estão programadas dezenas de retrospectivas, exposições e palestras.

"Suas obras foram objeto de cerca de 60 adaptações (para o teatro), veja só", diz por telefone Liv Ullmann, a musa do cineasta. "Em um ano haverá uma centena, isso significa que o mundo está fascinado".

Para os fãs de Bergman e os estudiosos, serão publicados muitos textos, e serão reeditados ensaios e obras suas. O diretor era também um escritor compulsivo que enchia seus cadernos de comentários, desenhos, colagens, etc.

Mas a poderosa escrita de Bergman se expressa sobretudo nos palcos, segundo Liv Ullmann, atriz norueguesa que foi companheira do diretor e atuou em "Quando Duas Mulheres Pecam" e "Sonata de Outono". Ela também dirigiu "Infiel", em 2000, baseado em um roteiro do mestre sueco.

O filtro da câmera, a violência ou a beleza das cenas, as cores vivas ou frias que Bergman utilizava em suas criações afastavam o espectador, opina Liv Ullmann. "Ao adaptá-lo ao teatro, você se aproxima das suas palavras", acrescenta.

Para a televisão, o criador da série americana "The Affair", o israelense Hagai Levi, retomará "Cenas de um Casamento", a autópsia de um casal que agoniza.

Bergman, diretor e roteirista fecundo que sempre teve mais sucesso no exterior que no seu próprio país, construiu uma obra exigente, com frequência de difícil de acesso, que traz um reflexo perturbador dos seus medos e paixões.