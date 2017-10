A facção mais radical do separatismo na Catalunha, o partido de extrema-esquerda CUP, alertou em um comunicado nesta segunda-feia que a intervenção do governo regional por parte de Madri terá uma resposta na "desobediência civil em massa".

Esta formação, apoio-chave do presidente regional Carles Puigdemont, assegura que a intenção do governo espanhol de destituir o executivo catalão e controlar seu parlamento "é a maior agressão contra a região desde a ditadura de Francisco Franco" (1939-1975).

"Uma agressão que, se aplicada, encontrará uma resposta na forma de desobediência civil em massa por parte da cidadania", afirma o partido com dez deputados entre os 135 no parlamento regional e que prometeu detalhar suas propostas ao longo da semana.

Além disso, o partido exige de novo a proclamação o mais rápido possível de uma república independente, suspensa por Puigdemont há duas semanas para tentar estabelecer uma mediação com o governo de Mariano Rajoy para resolver o conflilto.

Os porta-vozes de diferentes partidos no parlamento catalão se reúnem nesta segunda para fixa a data do próximo plenário, que poderá servir para declarar a independência dessa região depois do referendo inconstitucional de 1o. de outubro que os separatistas afirmam ter vencido.