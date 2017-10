O Parlamento da Catalunha inicia nesta quinta-feira uma sessão extraordinária de dois dias que pode resultar na declaração de independência, enquanto o Senado da Espanha, com sede em Madri, se prepara ao mesmo tempo para suspender o autogoverno da região.

A crise mais prolongada da democracia espanhola, o desafia da independência catalã, entra na fase decisiva a partir das 17H00 locais (13H00 de Brasília), com o início da sessão extraordinária do Parlamento regional em Barcelona.

O primeiro-ministro Mariano Rajoy repetiu que não resta outro caminho que a intervenção no governo catalão.

O Parlamento da Catalunha e o Senado iniciarão durante a quinta-feira os procedimentos respectivos sobre um mesmo ponto: a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que permite a intervenção no governo de uma região.

Rajoy pediu ao Senado que, com a aplicação do 155, permita a Madri destituir o governo catalão, limitar os poderes do Parlamento regional, intervir nos organismos públicos que considere necessário e convocar eleições regionais em um prazo de seis meses.